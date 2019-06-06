شوبير يفجر مفاجأة بعد القبض على "أحمد أحمد"

كتب: ضياء السقا

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن اتهام أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالفساد، بعد القبض عليه في باريس.

وكتب نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، على حسابه الشخصي بتويتر: "إقتراب إنتهاء التحقيقات مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي ، لا أدلة تدينه ، وفي الغالب سيكون حاضر غداً في إفتتاح كأس العالم للسيدات بفرنسا".

وألقت السلطات الفرنسية القبض على أحمد أحمد، صباح الخميس، أثناء تواجده في باريس، بسبب اتهامه بتهم تتعلق بالفساد، وفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية.

ويأتي القبض على رئيس كاف بسبب التعاقد مع شركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.

وكشفت المجلة الفرنسية أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة التى تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية.

وأوضحت أن إلقاء القبض على رئيس كاف بسبب البلاغ الذي تقدم به السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي، المصري عمرو فهمي والذي اتهم فيه أحمد أحمد بالقيام بحالات فساد.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أقال السكرتير العام عمرو فهمي من منصبه، وذلك بسبب اتهامه لـ"أحمد أحمد" رئيس «الكاف» بالفساد.

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وكشفت صحيفة "NZZ" الألمانية، عن 3 تهم وجهها فهمي لأحمد أحمد، وهى منح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحادات الوطنية، وفسخ التعاقد مع شركة "بوما" ومنح العقد لشركة "Technical Steel" للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار، وشراء رئيس كاف سيارتين جديدتين على حساب كاف مقابل 400 ألف دولار، إحداها متواجدة في مصر أما الأخرى في مسقط رأسه مدغشقر.

وفي أول رد فعل له، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا بعد إيقاف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" من قبل السلطات الفرنسية، بتهمة الفساد.

وقالت "فيفا" في بيان لها: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على علم بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي سيتم استجوابه من قبل السلطات الفرنسية، ليست لدينا التفاصيل المحيطة بهذا التحقيق وبالتالي لا يمكننا التعليق على هذا الأمر".

وأضاف الاتحاد الدولي: "يطلب "فيفا" من السلطات الفرنسية تقديم أي معلومات قد تكون ذات صلة بالتحقيقات التي تجري داخل لجنة الأخلاقيات التابعة لها".

وتابع: "الكل له الحق في الدفاع عن نفسه، ولكن رئيس الفيفا أكد أنه ملتزم بإزالة كل أنواع الفساد في كل مراحل كرة القدم..هذه الأمور لا مكان لها في كرة القدم".

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