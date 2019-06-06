المقاصة ينتظر الموقف النهائى لعمرو جمال مع الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو مصر المقاصة الموقف النهائى لعمرو جمال مهاجم الأهلى سواء بالبقاء أو الرحيل للدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويحاول عصام سراج مدير التسويق بنادى مصر المقاصة التفاوض مع إدارة الأهلى نظرًا لسابق عمله فى نفس المنصب بالقلعة الحمراء وما زال يرتبط بعلاقات قوية مع مجلس إدارته .
ويسعى مسئولو المقاصة لإبرام صفقة الغزال لتدعيم هجوم الفريق بلاعب خبرة للاستفادة منه خلال مباريات الفريق فى الموسم المقبل.
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