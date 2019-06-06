شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 6/6/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد النادى الأهلى اليوم الخميس العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها رفض رحيل التونسي على معلول عن صفوف الفريق.

لاعبو الأهلى "ستاند باي" لمعرفة موعد عودتهم للتدريبات

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبي فريقه بأن يكونوا مستعدين للعودة فى التدريبات بأى وقت، مؤكداً لهم أنه سيبلغهم بموعد المران الأول بعد انتهاء الأجازة تليفونياً وبالتحديد عبر رسائل sms بعد التشاور مع الإدارة والجهاز الفني.

وحصل لاعبو الأهلى على إجازة لمدة 48 ساعة بعد تأجيل مواجهة المقاولون العرب قبل أن يتم تمديدها لمدة 48 ساعة أخرى فى ظل عدم وجود ارتباطات للفريق بعد تأجيل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك فى الدوري العام لبعد كأس الأمم الإفريقية.

لاسارتى يطلب قياسات بدنية للاعبي الأهلى

طلب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى عمل قياسات بدنية للاعبين فور انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبين، تمهيداً لوضع البرنامج الإعدادى للفترة المقبلة.

ورغم انتهاء مباريات الأهلى وإعلان إتحاد الكرة أن المباريات المتبقية فى بطولة الدوري العام ستقام بعد انتهاء نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر بالفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو القادم، إلا أن لاسارتي حريص على التجهيز للمرحلة المقبلة والتى ستشهد حسم بطولة الدوري العام.

الأهلى يرفض رحيل على معلول للدوري السعودى

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أبدى مسئولو النادى الأهلى تحفظهم على فكرة رحيل التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقى اللاعب الدولي العديد من العروض المغرية للرحيل أبرزها من نادى الأهلى السعودى.

ويسعى الأهلى السعودى للتعاقد مع على معلول لتدعيم جبهته اليسرى، لتعويض الرحيل المرتقب لمحمد عبد الشافي، والذى ينتهي تعاقده مع بطل السعودية بنهاية الموسم الجارى، وبالتالي يتم المفاضلة بين أكثر من لاعب حالياً من بينهم معلول لتعويضه.

رباعى الأهلى الدولي ينضم لمعسكر المنتخب فى برج العرب

ينضم رباعى الأهلى الدولي الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن لمعسكر منتخبنا الوطني فى برج العرب اليوم الخميس.

أحمد الشيخ لـ سوبر كورة: فانلة الأهلى مش تقيلة على

موهبة كبيرة تحرمنا دكة الأهلى من توهجها، تألق بقميص مصر المقاصة لينتقل بعدها بعد منافسة شرسة بين القطبين للفريق الأحمر، إلا أنه لم يحصل على الفرصة قبل أن يخرج معارا مرة لفريقه السابق المقاصة، وحصل معه على لقب هداف الدورى، وخاض تجربة احترافية فى الدورى السعودى، قبل أن يعود للتجميد فى الأهلى.