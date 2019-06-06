تعرف على قائمة السلة فى معسكر البوسنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب السلة بقيادة رفيق يوسف قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى معسكر البوسنة، الذى ينطلق غدًا الجمعة ويستمر لمدة 7 أيام فى إطار الاستعداد للبطولة العربية. وتضم القائمة كلاً من مؤمن طارق خيرى، وأحمد محمد يحيى، وعمر محمد جابر الدياسطى، ومروان طارق محمد، وأسر محمد جودة، وأحمد ياسر ريحان، وبلال محمد عبد المطلب، ومحمود وليد عبد المحسن، وعبد الله ناصر، وعلى أحمد وحيد، وعمر سعد، وابراهيم محمد محرم، وكريم وليد ابو سريع، محمد على عبد المنعم يذكر أن مصر تستضيف البطولة العربية لناشئي السلة يونيو الجارى.

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