شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لجنش فى المنتخب بسبب "كدمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك لجلسات تأهيل وعلاج طبيعي فى مران المنتخب الأول، ببرج العرب بسبب تعرض الحارس لكدمة فى وجه القدم خلال تواجده مع الزمالك عقب مشاركته فى مباراة حرس الحدود بالدوري.

أدى المنتخب الوطني مساء اليوم مرانه الأول خلال معسكره المقام حاليًا بمدينة برج العرب استعدادًا لمباراتيه الوديتين أمام تنزانيا وغينيا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية والمقرر لهما يومي 13 و16 يونيو الجاري.

استمر المران الذي أقيم باستاد الجيش ببرج العرب قرابة الساعتين بمشاركة 23 لاعبًا واشتمل المران علي الجانبين البدني والفني إلى جانب تنفيذ اللاعبين لبعض الجمل الخططية ثم خضع اللاعبون لعملية الاستشفاء عقب المران.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي فى ضربة الافتتاح لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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وكان أجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).