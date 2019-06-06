شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا تحدد يوم 14 يونيو موعدًا لمناقشة عروض لاعبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو سيراميكا كليوباترا وصول أى عروض رسمية للاعبيها حتى موعد أقصاه يوم 14 من الشهر الجارى لدراستها بالشكل المناسب وتحديد القيمة المالية للموافقة عليها أو رفض كل العروض .

كان سموحة قد طلب التعاقد مع شادى حسين مهاجم الفريق، وما زال المسئولون فى مرحلة التفاوض خاصة أن اللاعب من أفضل المهاجمين بالقسم الثانى .

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ومن المقرر أن يغلق مسئولو سيراميكا الباب أمام أى من العروض بعد يوم 14 يونيو لزيادة التركيز بين اللاعبين واستكمال فترة الإعداد خاصة أن مجلس الإدارة يرغب فى الصعود لدورى الأضواء الموسم المقبل .