شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأفريقى للمصارعة فى زيارة تفقدية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليوم فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للمصارعة إلى القاهرة في مهمة تفتيشية تستمر لمدة أربعة أيام لمراجعة ملف مصر لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2022/2024 . من المقرر أن تشمل المهمة التفتيشة زيارة للفنادق المرشحة لاستضافة الاتحاد الدولي والأفريقي والحكام والفرق وأيضًا مجمع الصالات باستاد القاهرة وسيرافقه مجلس إدارة الاتحاد المصري. كان الاتحاد الأفريقى والدولة قد أسند إلى مصر منافسات البطولة الأفريقية فى نسختيها عام 2022 و2024 .

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