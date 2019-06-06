شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: رمضان صبحي يشارك مع المنتخب الأولمبي في ودية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن أن رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي سينضم لمعسكر الفراعنة استعدادًا لودية فلسطين المقرر لها 16 يونيو الجاري.

تابع غريب أنه تم استبعاد رمضان من وديتي أوزباكستان المقرر لهما 9 و11 يونيو لارتباط اللاعب بالسفر إلى إنجلترا لتحديد موقفه من ناديه الإنجليزي هيدرسفيلد خاصة أن هناك رغبة من اللاعب للبقاء فى الأهلى الفترة المقبلة.

تعود بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى القاهرة قادمة من أوزباكستان يوم 13 يونيو استعدادًا لمواجهة فلسطين.

وأعلن شوقى غريب قائمة تضم 30 لاعبًا للانضمام لمعسكر الفريق، واللاعبون هم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان ومحمود مرعي ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وعبدالرحمن مجدي وكريم العراقي وأكرم توفيق وأحمد مصطفى وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدي وشريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وكريم يحيى وأحمد أيمن وأحمد يوسف وأحمد سعيد.

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