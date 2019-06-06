شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية محتملة بين الأهلى ووادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو الأهلى ووادى دجلة صفقة تبادلية محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تقضى برحيل محمد عبد العاطى مدافع وسط دجلة للقلعة الحمراء مقابل أحمد علاء وهشام محمد للنادى الدجلاوى . ويرغب مسئولو الأهلى فى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين صغار السن ممن لفتوا الأنظار بالدورى حتى يستطيع المنافسة على البطولات فى الموسم المقبل . Advertisements كان الأهلى قد تعاقد مع محمد محمود مدافع دجلة خلال فترة الإنتقالات الشتوية مقابل 15 مليون جنيه، وظهر اللاعب بشكل مميز إلا أنه أصيب فى أولى مبارياته بالرباط الصليبى وهو ما جعله يبتعد عن الفريق حتى نهاية الموسم .

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