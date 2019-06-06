شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: أحدد موقفى بالبقاء أو الرحيل عن النجوم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان السيد المدير الفنى لنجوم أف سى أنه ما زال مستمرًا حتى الآن مع فريقه الحالى، مؤكدًا فى الوقت نفسه أنه سيحسم أمره الأحد المقبل .

وأضاف رمضان السيد أنه سيعقد جلسة مع محمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل لمعرفة مستقبل الفريق ووضع طلباته للفترة المقبلة وما إذا كان المجلس سيوافق عليها فى إطار رغبتهم فى العودة سريعًا لدورى الأضواء والشهرة .

كان فريق النجوم قد صعد للدورى للمرة الأولى فى تاريخه الموسم الماضى، إلا أنه فشل فى الصمود وسط الكبار وهبط مجددًا لدورى القسم الثانى .