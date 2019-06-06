120 دقيقة تدريب للمنتخب فى أول أيام معسكره ببرج العرب استعدادا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الوطني مساء اليوم مرانه الأول خلال معسكره المقام حاليًا بمدينة برج العرب استعدادًا لمباراتيه الوديتين أمام تنزانيا وغينيا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية والمقرر لهما يومي 13 و16 يونيو الجاري.
استمر المران الذي أقيم باستاد برج العرب قرابة الساعتين بمشاركة 23 لاعبًا واشتمل المران على الجانبين البدني والفني إلى جانب تنفيذ اللاعبين لبعض الجمل الخططية ثم خضع اللاعبون لعملية الاستشفاء عقب المران.
وكان اللاعبون قد خضعوا عصر اليوم للقياسات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال والجهاز الطبي للوقوف على الحالة البدنية لكل لاعب.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي فى ضربة الافتتاح لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.
الجهاز الفني لمنتخب مصر
تدريب المنتخب
تدريب منتخب مصر
تدريبات المنتخب
حراس مرمى المنتخب
منتخب مصر ببرج العرب
منتخب مصر
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