شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُعيد "شيزا" لفاركو بعد قرار رحيله عن البترولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة إنبى بالاتفاق مع على ماهر المدير الفنى للفريق، إنهاء استعارة التنزانى شيزا صانع ألعاب الفريق الذى استقدمه البترولى من فاركو فى شهر يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.
واستقر مجلس إدارة النادى البترولى على الاكتفاء بالستة أشهر التى قضاها شيزا مع الفريق لعدم استفادة الفريق منه بالشكل المنتظر لذلك فضل مجلس إدارة النادى بالاتفاق مع على ماهر.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إنبى اجتماعا مع على ماهر لوضع قائمة الراحلين ومناقشة الصفقات الجديدة لدعم الفريق ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد بعدما أنهى الفريق مبارياته فى النسخة الحالية من بطولة الدورى.
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