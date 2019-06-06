4 مراكز على رأس متطلبات على ماهر للدعم فى إنبى بالموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد على ماهر المدير الفنى لإنبى، 4 مراكز لدعمهم بشكل أساسى فى الفريق البترولى ضمن خطة الموسم الجديد، والتى سيتقدم بها لمجلس إدارة النادى البترولى فى جلسة الأسبوع المقبل.
وجاءت على رأس المراكز التى طلب على ماهر ضرورة دعمها مركز الظهير الأيمن حيث يرغب فى وجود بديل لعلى فوزى الظهير الأساسى للفريق بجانب دعم مركز الظهير الأيسر بخلاف دعم مركز رأس الحربة بجانب مركز صناعة اللعب بلاعب أجنبى.
وستشهد جلسة الأسبوع المقبل بين إدارة إنبى وعلى ماهر مناقشة تقريره بشأن الراحلين والمراكز التى تحتاج إلى دعم فى الموسم الجديد ضمن خطة تجهيز الفريق للموسم المقبل.
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