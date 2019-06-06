اللى يحتاجه الدورى يحرم على الخزنة.. سوبر كورة يكشف أزمة الدرع الـ13 للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه إدارة الزمالك، أزمة جديدة فى الوقت الحالى، بشأن مسألة الاستثمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما يخص مستقبل بعض نجوم الفريق، ودعم الفريق الأبيض أيضًا بعدد من الصفقات الخاصة باللاعبين الذين ظهروا وتألقوا مع فرقهم فى الدورى الممتاز هذا الموسم بصورة جيدة.

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