شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة آخر الجلسة.. سوبر كورة يكشف خطوة الزمالك الأخيرة لضم مدافع الرائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك المصرى، عقد اجتماعًا مع محمد عطوة نجم نادي الرائد والمدافع المميز بحضور وكيله وأحد مسئولي النادي السعودي، للتفاوض حول إتمام الصفقة خلال الانتقالات الصيفية.

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