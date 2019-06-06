تقارير عالمية: فرنسا تخلي سبيل أحمد مع سحب جواز سفره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن السلطات الفرنسية قررت إخلاء سبيل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من الإبقاء عليه في البلاد، وسحب جواز السفر الخاص به.

وقال موقع "انسايد ورلد فوتبول" في تقرير موسع له عما تعرض له أحمد أحمد من اتهامات، أن السلطات قررت الإبقاء عليه داخل البلاد تحت الإقامة الجبرية، مع سحب جواز السفر الخاص به لضمان استمرار عملية التحقيق معه دون أن يرحل ويرفض العودة.

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وأوضحت الموقع أن أحمد هو الشخص الوحيد غير الفرنسي من 3 أفراد محل الاتهام، وهو السبب الذي يدفع السلطات الفرنسية إلى بقاء الرجل الأول في الاتحاد الإفريقي تحت الإقامة الجبرية.

وفي سياق متصل، قال موقع "فوت أفريك" المهتم بشأن كرة القدم الإفريقية أن السلطات القضائية الفرنسية ستطلب من مصر تفتيش مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل جمع المستندات اللازمة في القضية الخاصة بالملابس الرياضية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018.

تعرض أحمد أحمد اليوم الخميس لاتهامات متعلقة بعدد من الأمر الخاصة بسوء التصرف ماليًا في إدارة الاتحاد ألإفريقي لكرة القدم.