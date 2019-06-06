خاص.. أيك آثينا اليوناني قدم عرضًا رسميًا للأهلي لضم محمد هاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أفاد مصدر وصول عرضًا رسميًا من قبل نادي أيك آثينا اليوناني لمجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص ضم ظهيرهم الأيمن محمد هاني.

هاني شارك في الموسم الجاري مع الأهلي في 27 مباراة ببطولتي الدوري وكأس أمم أفريقيا؛ حيث سجل هدفًا وصنع اثنين لزملائه خلال 2311 دقيقة لعب.

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وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الخميس إلى أن النادي الأهلي لم يرسل أي رد حتى كتابة هذه السطور للنادي اليوناني بخصوص محمد هاني.

ويمتلك الأهلي في صفوفه لاعبين بمركز الظهير الأيمن وهما أحمد فتحي وباسم علي.

أيك آثينا قدم موسمًا جيدًا بالدوري اليوناني؛ حيث احتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 60 نقطة.