أبو ريدة: نستعد لتقديم أفضل كأس أمم إفريقيا في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن ثقته في تقديم بلاده نسخة غير مسبوقة في تاريخ بطولات كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 21 من شهر يونيو الجاري إلى 19 من شهر يوليو المقبل بحضور 24 منتخب للمرة الأولى.

وفي تصريحات للصحافيين خلال تواجده في فرنسا قال أبو ريدة:"استعدادات مصر مستمرة على قدم وساق من أجل تقديم أفضل نسخة لكأس أمم إفريقيا في التاريخ".

ويحضر أبو ريدة اجتماعات لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم في فرنسا بصفته ضعواً للمكتب التنفيذي في "فيفا"، ليستغل الأمر بعقد جلسة مع النائب الأول لرئيس الكاف بينيك أماجو.

كما اجتمع أبو ريدة برئيس اللجنة المنظمة للبطولة داخل الاتحاد الإفريقي لبحث كل عوامل نجاح البطولة من ملاعب وفنادق إقامة ووسائل إعاشة، وتوفير كل الدعم من الدولة المصرية.