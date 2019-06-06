لحظة بلحظة.. هولندا 1 - 1 انجلترا.. الحكم يُلغي هدف لينجارد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة هولندا وانجلترا ضمن منافسات دور نصف النهائي بدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل هولندا: سيليسين؛ دومفريز، دي ليخت، فان دايك، بليند؛ دي روون، فينالدوم، دي يونج؛ بيرجوين، ميمفيس ديباي، بابل.

تشكيل انجلترا: بيكفورد؛ والكر، ستونز، ماجوير، بين شيلويل؛ رايس، فابيان ديلف، باركلي؛ سانشو، سترلينج، راشفورد.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة نظيره البرتغال في نهائي الأمم الأوروبية.

انطلاق المباراة:

وفي الدقيقة 31 سدد راشفورد ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي على يسار سيليسين حارس منتخب هولندا متقدمًا لفريقه.

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انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب انجلترا بهدف نظيف.

انطلاق الشوط الثاني

وفي الدقيقة 73: سجل ماتياس دي ليخت هدف التعادل لهولندا.

انتهاء المباراة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والفريقيان يلجأن لشوطين إضافيين.

انطلاق الشوط الإضافة الأول:

وفي الدقيقة 97: سجل كايل ووكر هدفًا في مرماه بالخطأ.