بالفيديو.. سمير عثمان: بكاري جاساما يتم استخدامه في المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
يرى الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان، إن الحكم الجامبي بكاري جاسما حكمًا ذكيًا؛ حيث قاد 8 نهائيات أفريقية.
وأضاف عثمان ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج ألعبها صح فضائية تايم سبورتس ـ اليوم الخميس:"لأكون صريحًا بكاري ذكي والاتحاد الأفريقي يعرف كيف يستغله في أشياء كثير فالطبيعي يلعب 8 نهائيات والأثيوبي باملاك تيسيما 4 نهائيات".
وتابع الحكم الدولي السابق:"ليس شرطًا أن يأتي الحكم على الفرقة بصور واضحة.. الحكم الذي يمتلك إمكانيات عالية يستطيع أن يضغط فرقة بالقانون نعم هذا ليس لعبصا نظيفًا ولكن الاحتكاك بين اللاعبين مسألة تقديرية من حكم لأخر كذلك ربما ينتظر الطاقم الطبي ويصر عليه لعلاج لاعبًا بدلاً من خروجه من الملعب لتلقي العلاج".
وأتم حديثه بقوله:"بكاري علامة استفهام كبيرة جدًا بالنسبة ليا ربما لا تجد له خطأ في المباراة ولكن ضاغط فريق ما ولا تستطيع مسك خطأ واحد ضده".
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