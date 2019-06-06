استبعاد حارس نهضة بركان من قائمة منتخب المغرب .. تعرف على السبب

قرر الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي أنيس الزنيتي حارس مرمى الرجاء المغربي لقائمة اسود الأطلسي خلفا لحارس نهضة بركان عبد العالي المحمدي الذي أصيب بخلع في الكتف اثناء لحارس نهضة بركان عبد العالي المحمدي الذي أصيب بخلع في الكتف اثناءتدريبات فريقه. كان عبد العالي المحمدي حرس مرمى نهضة بركان قد شارك في لقائي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية وظهر بمستوى مميز لفت انتباه الجميع .

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