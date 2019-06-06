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" قمحة" ينضم لبترول اسيوط

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تعاقد نادي بترول أسيوط مع اللاعب أحمد قمحة لاعب وسط جولدي لدعم صفوف

الفريق بدورى القسم الثاني.

وقع قمحة على عقود انضمامه

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للبترول لمدة 3 مواسم .

يذكر ان محمد عبد السميع المدير الفني الاسبق للمقاولون يتولى القيادة الفنية لبترول اسيوط.

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