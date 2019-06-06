" قمحة" ينضم لبترول اسيوط

تعاقد نادي بترول أسيوط مع اللاعب أحمد قمحة لاعب وسط جولدي لدعم صفوف الفريق بدورى القسم الثاني. الفريق بدورى القسم الثاني. وقع قمحة على عقود انضمامه للبترول لمدة 3 مواسم . يذكر ان محمد عبد السميع المدير الفني الاسبق للمقاولون يتولى القيادة الفنية لبترول اسيوط.

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