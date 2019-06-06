انضباط " الكاف" تجتمع بالقاهرة لإعلان عقوبات ضد لاعبي الترجي والوداد

تعقد لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم"كاف" برئاسة الجنوب أفريقي ريموند هاك اجتماعا الإسبوع المقبل في القاهرة لإعلان عقوبات أحداث إياب نهائي دوري الابطال بين الترجي والوداد البيضاوى المعروفة بـفضيحة رادس.

من المنتظر إصدار عقوبات ضد حمدي المؤدب رئيس

نادى الترجي التونسي بعد تهديده لرئيس الكاف بانه اذا لم يتم تسليم الكأس للترجي فسوف يحدث مالم يحمد عقباه.

الى جانب عقوبات أخرى ضد عبد اللطيف نوصير لاعب الوداد لدخوله

في مشادات كلامية مع عضو الكاف، وزميله اللاعب محمد الناهيري بسبب حمله لجهاز الـ VAR الذي كان معطلا بجانب فرض غرامة مالية على الفريقين " الترجي والوداد.

كانت لجنة طوارئ بالكاف قد امس عن إعادة مباراة نهائى دورى الابطال الإفريقي بعد إنتهاء امم افريقيا التى تستضيفها مصر على أرض محايدة وبجمهور.