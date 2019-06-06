شاهد.. إنجلترا تتقدم على هولندا بهدف في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول بين منتخب إنجلترا ونظيره الهولندي بتقدم الأول بهدف نظيف، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب أفونسو هنريكس،

بمدينة جيماريتش البرتغالية، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدف المنتخب الإنجليزي ماركوس

راشفورد في الدقيقة 32 عن طريق ركلة جزاء، احتسبها الحكم على دى ليخت مدافع المنتخب الهولندي.

ومن المنتظر أن يواجه الفريق الفائز من هذة المباراة سيواجه منتخب البرتغال في نهائي أمم أوروبا.