شاهد.. محمد صلاح يوجة رسالة سخرية لنقادة

نشر النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الانجليزي رسالةينتقد فيها بعض الاشخاص الذين يطلقون عليه لقب المغرور. وكتب صلاح علي قصته بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" قائلا بسخرية: محمد صلاح بقي مغرور مش راضي يقعدني علي حجرة". التواصل الإجتماعي "انستجرام" قائلا بسخرية: محمد صلاح بقي مغرور مش راضي يقعدني علي حجرة". وتواجد صلاح في مصر من اجل قضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته عقب حصولة مع الريدز علي بطولة دوري ابطال اوروبا، وينضم صلاح غداً الجمعة للمعسكر الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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