العين الإماراتي يخطف صفقة الأهلي

وصل التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي، إلى مقر نادي العين الإماراتي منذ قليل، من أجل إنهاء كافة تفاصيل انتقاله للنادي الإماراتي. أجل إنهاء كافة تفاصيل انتقاله للنادي الإماراتي. وكان الأهلي المصري يرغب في ضم المهاجم التوجولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. صاحب الـ 27 عاما فاز بجائزة هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية بـ 8 أهداف.

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