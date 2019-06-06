وزارة الشباب والرياضة تتابع مظاهر احتفالات العيد فى مراكز الشباب

اكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مراكز الشباب تتحول لتكون مراكز خدمة مجتمعية وظهر ذلك خلال فتح مراكز الشباب لاستقبال الجماهير خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأشار صبحى أنه بعد انتهاء الاحتفالات الرمضانية لأنشطة مراكز الشباب وانطلاق فعاليات "اليوم المصرى للشباب والرياضة" للعام الأول حيث احتفل أكثر من 2000 مركز شباب بختام الانشطة الرمضانية يوم 25 رمضان الموافق 31 مايو 2019، واتجهت مراكز الشباب نحو الاستعداد لاستقبال اجازة العيد.

وقد أصدر صبحي توجيهاته برفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الجماهير وتقديم الخدمات الترفيهية المختلفة التى تضفى

جواً من البهجة على العيد.

وقد بدأت فعاليات الاستعداد للعيد منذ الليلة التى أعلنت فيها دار الافتاء المصرية ان يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المعظم حيث انطلقت مراكز الشباب يومى الاثنين والثلاثاء لتجهيز الساحات والملاعب لصلاة العيد.

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وانطلقت فرق الشباب التطوعية وبرلمانات الشباب والطلائع لرسم البسمة على وجوه الاطفال خلال توافدهم الى الصلاة فى مراكز الشباب حيث كانت الاحتفالات ورسم وجوه الاطفال وحدائق الاطفال بمراكز الشباب على أكمل وجه.

وقد أعرب الوزير انه برغم حالة الحزن التى صاحبت الاعتداء الارهابى على كمين الجنود المصريين، إلا أن استمرار الاحتفالات يؤكد على أن المصريين لن يعطوا الفرصة لمن يحاولون سرقة فرحتهم ... بل يزيد ذلك من اصرار المصريين على الوقوف خلف القيادة السياسية فى محاربة الارهاب.

وأوضح الوزير أنه تم فتح مراكز الشباب التى يوجد بها مساحات صالحة لأداء شعائر صلاة العيد مع التنبيه على كافة مراكز الشباب باستقال الجماهير والاحتفال بالعيد.

واختتم الوزير حديثه مؤكداً أن التوجه الحالي لوزارة الشباب والرياضة هو العمل نحو تحول مراكز الشباب لتقوم بدورها المنوطة به نحو العمل كشريك مع كافة مؤسسات المجتمع لخدمة المواطنين وأن تصبح بحق مراكز خدمة مجتمعية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.