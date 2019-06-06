محمد شعبان يرأس الاجتماع الفني لبطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو بروما

أقيم الاجتماع الفني لبطولة الجائزة الكبرى G4 المقرر إقامتها في الفترة من ٧ إلى ٩ يونيو بالعاصمة الإيطالية روما برئاسة المصري محمد شعبان «ميدو»، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو.

وتم خلال الاجتماع إجراء القرعة و عرض برنامج البطولة و مواعيد المباريات و كل ما يخص سير منافسات البطولة بحضور مدربي الدول المشاركة.

وتشهد هذه النسخة من بطولة الجائزة الكبرى مشاركة ٢٥٦ لاعب و لاعبة يمثلون ٥١ دولة بالإضافة إلى مشاركة ٤٤

حكم دولي.

وتعد الجائزة الكبرى بروما هي أولى سلسلة بطولات الجائزة الكبرى لهذا العام و التي يشارك فيها أفضل ٣٢ لاعب في التصنيف الأولمبي لكل وزن من الأوزان الأولمبية و يتم دعوة اللاعبين المشاركين من قبل الاتحاد العالمي للعبة.

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ويحصل صاحب الميدالية الذهبية على ٤٠ نقطة تضاف لتصنيفه الأولمبي و العالمي، فيما يحصل صاحب الفضية على ٢٤ نقطة و

البرونزية ١٤.٤ نقطة، و هكذا حتى يحصل أصحاب المراكز الأخيرة على ٤.٢٣ نقطة.

وتخوض مصر منافسات البطولة ب ٤ لاعبين (لاعب و ٣ لاعبات) و هم : سيف عيسى (-٨٠ كجم)، و نور حسين (-٤٩ كجم)، و رضوى رضا (-٥٧ كجم)، و هداية ملاك (-٦٧ كجم). و يرافق الفريق المدرب تامر صلاح.

وتنطلق منافسات البطولة غدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت ايطاليا. و تقام غدًا منافسات -٥٧ كجم للسيدات و -٥٨ كجم للرجال و +٦٧ كجم للسيدات.

وتبدأ صاحبة برونزية أولمبياد ريو هداية ملاك منافسات البطولة غدًا بمواجهة اللاعبة الصربية ناديكا بوزانيك.