شاهد.. الدولي للمصارعة يرشح كيشو للفوز بميدالية في بطولة العالم

اختار الاتحاد الدولي للمصارعة المصرية حسن حسن "كيشو"، لاعب منتخب مصر للمصارعة، ضمن المرشحين الأقوياء للفوز بميدالية في بطولة العالم. ونشر الاتحاد الدولي للمصارعة فيديو عبر موقعه الرسمي يتنبأ فيه بالأبطال المرشحين بالفوز بالميداليات في بطولة العالم للمصارعة في كازاخستان سبتمبر 2019، حيث جاء كيشو وسمر حمزة لاعبا منتحب مصر ضمن الأبطال العالميين الذين رشحهم الاتحاد للفوز بميدالية في البطولة.

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