رياضة | مفاوضات باريس وريال مدريد بشأن نافاس تواجه صعوبات كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاوضات باريس وريال مدريد بشأن نافاس تواجه صعوبات كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عديدة، أن المفاوضات بين ناديي ريال مدريد الإسباني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن انتقال كيلور نافاس حارس مرمى الميرنجي إلى نادي العاصمة الفرنسية، يواجه صعوبات كبيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "Telefoot" فإنه بعد رحيل جيانلويجي بوفون، يفكر باريس في تعزيز مركز حراسة المرمى، مثلما اوردت صحيفتي الماركا وتؤكده تيليفوت، وهناك محادثات مفتوحة مع نافاس.

لكن مسؤولو باريس يريدوا التعاقد مع نافاس مجاناً؛ وهو بالطبع مطلب مرفوض في الوقت الحالي من طرف ريال مدريد حيث أن نافاس لديه عقد حتى يونيو 2020.