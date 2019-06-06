رياضة | تفاصيل أول مران لمنتخب مصر في معسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل أول مران لمنتخب مصر في معسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى المنتخب الوطني مساء اليوم مرانه الأول خلال معسكره المقام حاليا بمدينة برج العرب استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام تنزانيا وغينيا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

استمر المران الذي أقيم باستاد الجيش ببرج العرب قرابة الساعتين بمشاركة 23 لاعبا بينما الحارس محمود جنش الذي يعاني من كدة خفيفة وتلقى العلاج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

اشتمل المران علي الجانبين البدني والفني إلى جانب تنفيذ اللاعبين لبعض الجمل الخططية ثم خضع اللاعبون لعملية الاستشفاء عقب المران.

وكان اللاعبون قد خضعوا عصر اليوم للقياسات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال والجهاز الطبي للوقوف علي الحالة البدنية لكل لاعب.