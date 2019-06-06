رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. نيمار يصدم الملكي وهازارد في ورطة ونجم الريال ينقلب على الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. نيمار يصدم الملكي وهازارد في ورطة ونجم الريال ينقلب على الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض المصري محمد صلاح نجم ليفربول عرض الملكي لضمه.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- محمد صلاح يرفض عرضاً خيالياً من ريال مدريد

رفض الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي عرضاَ ضخماً من ريال مدريد للانضمام للملكي في الصيف الجاري.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد تقدم بعرض بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع محمد صلاح إلا أن المهاجم المصري رفض الحديث عن مستقبله بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا .

واشارت الصحيفة إلى أن هناك ثلاثة أندية تتنافس على ضم محمد صلاح في الصيف وهم بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي

- حارس ريال مدريد بديل بوفون في باريس سان جيرمان

فتحت إدارة نادي باريس سان جيمرمان الفرنسي مفاوضات مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمي فريق ريال مدريد لضمه في الصيف الجاري.

ذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن باريس سان جيرمان ينوي التعاقد مع كيلور نافاس بعد رحيل الإيطالي بوفون عن الفريق في الساعات الماضية.

واضاف الموقع، أن نافاس قد يقبل العرض المقدم من باريس سان جيرمان للهروب من مقاعد بدلاء ريال مدريد في ظل رغبة زين الدين زيدان بالاعتماد على البلجيكي كورتوا.

واشار الموقع إلى أن بنفيكا البرتغالي مهتم هو الآخر بالتعاقد مع الحارس كيلور نافاس ولكن باريس قد يتفوق من حيث العرض المالي

انضم نافاس إلى مدريد قادماً من ليفانتي في صيف عام 2014 وفاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع النادي

- إنتر ميلان يطلب مدافع ريال مدريد

طلب نادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع ناتشو فيرنانديز مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لفريق إنتر ميلان طلب التعاقد مع ناتشو فيرنانديز مدافع فريق ريال مدريد.

واشارت الصحيفة إلى أن ناتشو قد يطلب من إدارة نادي ريال مدريد الرحيل عن الفريق من اجل البحث عن فرصة المشاركة الأساسية مع إنتر ميلان.

واستبعد الجهاز الفني لريال مدريد المدافع ناتشو من الحسابات في معظم مباريات الموسم الماضي في ظل الاعتماد على القائد راموس والمدافع الشباب رافائيل فاران.

واضافت الصحيفة، أن كونتي يحاول التعاقد مع الثنائي الإسباني ازبيلكويتا مدافع تشيلسي وفرناندو يورنتي مهاجم توتنهام.

- مفاجأة صادمة في صفقة ريال مدريد الجديدة

علق مياتوفيتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق على صفقة التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش خلال الساعات الماضية بالميركاتو الصيفي.

وكانت إدارة نادي ريال مدريد قد نجحت في التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش يوم الثلاثاء الماضي من نادي انتراخت فرانكفورت بعقد حتي 2025.

وقال مياتوفيتش في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: اعلم جيداً أن لوكا يوفيتش لاعب جيد ويتمتع بجودة عالية ولكن من المؤكد انه سيحتاج وقت للتكيف على الأجواء في مدريد.

واضاف: لست مقتنعاً بأن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يعرف يوفيتش جيداً لذلك سيكون أمام المدرب الكثير من العمل مع المهاجم الجديد حتي يظهر بشكل جيد مع الفريق ومساعدته على الدخول سريعاً والتكييف مع الأجواء

- مورينتس يصدم بوجبا ويفضل إيركسن في ريال مدريد

رشح فرناندو مورينتس مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني السابق، الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب وسط فريق توتنهام للانضمام للملكي في الموسم الجديد.

وكان فرناندو مورينتس قد عقد مقابلة في الليلة الماضية مع برنامج e للحديث التعاقدات المحتملة لريال مدريد لتعزيز خط الوسط في الصيف الحالي.

وبسؤاله عن من هو اللاعب الذي يفضل قدومه لريال مدريد لتعزيز خط الوسط بين بوجبا وإيركسن قال: أحب إيركسن كثيراً اعتقد أنه لاعب غير عادي وأتمني مشاهدته في مدريد.

وكان ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مع بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وإيركسن لاعب وسط توتنهام للتعاقد مع واحد منهما بجانب التعاقد مع هازارد نجم وسط تشيلسي بناء على طلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

- هازارد يواجه مشكلة في ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن هناك معضلة تواجه الدولي البلجيكي إدين هازارد، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، في حالة انضمامه إلى ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن القميص المفضل لإدين هازارد هو رقم 10ن ولكنه تم أخذه بالفعل، حيث ارتدى هذا القميص مع تشيلسي وبلجيكا.

لوكا مودريتش يرتدي هذا القميص بالفعل في ريال مدريد، ويعمل النادي الملكي الان على تقديم هازارد في سانتياجو برنابيو، وهو الأمر الذي سيثير اهتمام كل الجماهير.

قسم التسويق في ريال مدريد يريد زيادة مبيعات القميص إلى الحد الأقصى عند التوقيع مع هازارد، ولكن الرقم الوحيد المتاح حاليًا في الفرق هو 16.

ولكن هذ الرقم ليس له أي صلة بأي أسماء مشهورة في تاريخ ريال مدريد أو هازارد نفسه، ويفضل النادي الملكي تقديم اللاعب بالقميص الجديد والذي سيتم إصداره يوم الجمعة.

قد يتم التوجه بطلب إلى مودريتش من أجل التخلي عن القميص رقم 10 لمنحه إلى هازارد، ولكن هذا الأمر قد لا يعجب المشجعين.

ماريانو دياز أصر على استمراره في الموسم المقبل مع ريال مدريد، وقد يتخلى جاريث بيل عن القميص رقم 11 في حالة رحيله، ولكنه سيكون من نصيب فينيسيوس جونيور.

هازارد كان قد ارتدى القميص رقم 17 في أول موسم له مع تشيلسي، ولكن هذا القميص حاليًا يرتديه لوكاس فاسكيز، ولا يخطط ريال مدريد لإجبار أي لاعب على التخلي عن رقمه.

ولكن هناك بعض الضغوط كي تكون كل التفاصيل مرتبة عند تقديم هازارد رسميًا إلى الجماهير.

- طلب غريب من ريال مدريد قبل التعاقد مع ميندي

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فيرلاند ميندي الظهير الإيسر لفريق ليون الفرنسي سيخضع لفحص جديد مع ريال مدريد الإسباني في الساعات القادمة.

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ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن ميندي اجتاز الفحص الأول مع ريال مدريد ولكنه سيخضع لفحص طبي جديد في الساعات القادمة بطلب واضح من إدارة النادي الملكي.

واضافت الصحيفة، أن ريال مدريد طلب إجراء فحص طبي مخصوص على الفخذ الإيسر والأيمن لللاعب بعد تعرضه لعدة إصابات في الموسم الماضي في هذه المنطقة.

واكدت الصحيفة على أن الفحص الطبي الذي خضع له ميندي كان جيداً للغاية ولذلك يأمل ريال مدريد في أن تكون نتيجة الفحوصات الثانية جيدة أيضا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد دخل في مفاوضات مع ليون في الفترة الماضية للتعاقد مع ميندي لتعزيز الخط الدفاعي للفريق بالموسم المقبل.

- فينسيوس ينقلب على ريال مدريد

يفكر البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني في البحث عن وجهة جدية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن الميركاتو الصيفي في ريال مدريد قد يشهد مفاجآت أبرزها طلب البرازيلي فينسيوس الرحيل عن الملكي.

وصل فينسيوس إلى ريال مدريد قادماً من فلامنجو مقابل 60 مليون يورو وترك مشاعر طيبة مع الفريق الاول بعدما حصل على فرصة المشاركة.

ونجح فينسيوس في الدخول ضمن الحسابات تحت قيادة المدرب السابق سولاري بالرغم من استبعاده بشكل نهائي من حسابات المدير الفني السابق لوبيتيجي.

واشار الموقع، إلى أن فينسيوس قد يطلب الرحيل عن الفريق بعد تعاقد النادي مع المهاجم يوفيتش في الساعات الماضية بجانب رغبة زيدان في التعاقد مع هازارد.

وبالرغم من ظهوره بشكل جيد مع الفريق لكنه بعد عودته من الإصابة لم يعتمد عليه المدرب زين الدين زيدان والذي فضل منح الفرصة للاعب إبراهيم دياز

وفي ظل الشائعات، أعلن فينسيوس منذ ايام عن انفصاله عن وكيل أعماله والتعاقد مع البرتغالي خورخي مينديز واحد من اكبر الوكلاء في أوروبا والذي قد يساعد عن الخروج من الريال بعرض مميز.

- يوفيتش يوجه رسالة لجماهير آينتراخت فرانكفورت

ودع الصربي لوكا يوفيتش جماهير فريقه السابق انتراخت فرانكفورت بعد إعلان تعاقده الرسمي مع ريال مدريد الإسباني في الساعات الماضية.

وقالت صحيفة الماركا الإسبانية إن يوفيتش البالغ من العمر 21 عاما ودع جماهير فرانفكورت برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي بالإنستجرام.

وكتب يوفيتش في رسالته لجماهير فرانفكورت: "لقد استمتعت حقًا بالعامين الأخيرين في نادي اينتراخت فرانكفورت قابلت العديد من الأشخاص الرائعين ولعبت في نادٍ رائع. يمكننا أن نفخر بإنجازاتنا لن أنسى أبدًا هذا الموسم بالدوري الأوروبي.

واضاف يوفيتش: سوف أقدر فريق فرانفكورت وسأواصل تقديم الدعم لهذا النادي لتحقيق مزيد من النجاحات.

واكد يوفيتش على أن فرصة انضمامه لريال مدريد جيدة للغاية، مشيراً إلى أنه سيحصل على دوافع كبيرة داخل الفريق لمواصلة النمو حتي يصبح واحد من اللاعبين المهمين في أوروبا.

- ثنائي ريال مدريد على رادار إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان يطمح في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل وناتشو فرنانديز نجمي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير الإيطالية بأن إنتر ميلان يرغب في ضم كلا من جاريث بيل وناتشو فيرنانديز الذين تأكد رحيلهم عن الملكي بنسبة كبيرة خصوصًا مع إقتراب النادي من التعاقد مع إيدين هازارد.

وأشارت التقارير إلى أن ناتشو لن يكون أيضاً لا جزء من ريال مدريد في الفترة المقبلة مع تأكد من بقاء راموس وفاران والتعاقد مع ميليتاو وتجديد الثقة بفاييخو.

- إنتر ميلان ينافس ريال مدريد على إيركسين

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن إنتر ميلان الإيطالي ينافس ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إيركسين نجم ​توتنهام​ وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة اللاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن إنتر ميلان الإيطالي يطمح في الحصول على خدمات إيركسين ​نجم توتنهام في الفترة المقبلة ،حيث أن توتنهام مستعد للتخلي عن نجمه الذي سينتهي عقده مع الفريق في الموسم المقبل مقابل 70 مليون يورو.

يذكر ان إيركسين كان قد أعلن في تصريح سابق له أنه يرغب في القيام بتجربة جديدة.

- صراع ملكي كتالوني على نجم قرطبة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صراع بين ​برشلونة​ الإسباني وغريمه التقليدي ​ريال مدريد​ للفوز بخدمات ​اندرياس مارتن​ مهاجم قرطبة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الصفقة سوف تكلف خزينة البلوجرانا حوالي 4 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارتن قدم آداء مميزًا مع قرطبة مما جعله هدفًا لكبار الأندية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الملكي يرى أن مبلغ 4 مليون يورو مبالغ فيه بالنسبة للاعب شاب بدأ مسيرته في فريق الكاستيا وهي الميزة التي قربت اللاعب من برشلونة.

يذكر أن مارتن يلعب في مركز الوسط الهجومي، وخاض 32 مباراة وسجل 4 أهداف ويجيد اللعب بقدمه اليسرى.

- نجم ريفر بليت يكشف عن عرضي آرسنال وريال مدريد

كشف ​إيزيكل بالاسيوس نجم ريفر بليت الأرجنتيني عن عرضي​ كلا من آرسنال ​الإنجليزي و​ريال مدريد​ الإسباني الذان يطمحان في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بالاسيوس في تصريحات نقلها موقع ترابل فوتبول :" أنا فخور جدا لأن ناديين بحجم آرسنال وريال مدريد يرغبان في الحصول على خدماتي".

وأكد ترابل فوتبول أن بلاسيوس يمتلك في عقده 18 مليون يورو مع ريفر بليت وكان قريبا في يناير الماضي من الرحيل إلى ريال مدريد لكن إصابته عرقلت إتمام الصفقة بوقت قليل.

- ريال مدريد يصرف النظر عن نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن صرف إدارة ريال مدريد النظر في مسألة انضمام نيمار إلى صفوف الملكي بعد اتهامه باغتصاب فتاة مؤخراً وبعد رفضه اللعب للأبيض.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن البرازيلي نيمار يسعى لتصحيح علاقته مع برشلونة، والاعتذار عن الطريقة التي غادر بها النادي الكتالوني قبل موسمين.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن نادي برشلونة يسعى لإعادة نيمار أولًا، والتأكد من استعداد باريس لبيعه للدخول في مفاوضات.

وأوضح الصحيفة رفض نيمار الانتقال لريال مدريد، خطوة ذكية من اللاعب البرازيلي في سبيل العودة إلى برشلونة حال رغبة باريس سان جيرمان في تقليص الأجور.