رياضة | البيرنابيو جاهز للاحتفال.. 3 حقائق مثيرة عن نجم ريال مدريد الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيرنابيو جاهز للاحتفال.. 3 حقائق مثيرة عن نجم ريال مدريد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح البلجيكي إدين هازارد نجم نادي تشيلسي قريباً من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لينهي مسيرة 7 سنوات كانت شاهدةً على تألقه وبروزه.

هازارد .. اسم لطالما كانت تحلم جماهير الريال برؤيته ضمن صفوف فريقها لما يتميز به اللاعب من قدرات وإمكانيات عالية قادرة على أنه تجعله عنصر مميز في الملكي مثل كريستيانو رونالدو وغيره من النجوم.

وأعلن هازارد رحيله عن تشيلسي بعد نهاية مباراة نهائي الدوري الأوروبي والتي فاز بها البلوز بنتيجة 4-1 على حساب آرسنال في المباراة التي جمعتهما على ملعب باكو الأولمبي بالعاصمة الأذربيجانية.

- هازارد × أرقام:

انتقل هازارد إلى صفوف تشيلسي في صيف 2012 قادماً من ليل الفرنسي، ليبدأ كتابة التاريخ مع البلوز منذ ذلك الحين معاصراً مجموعة من المدربين المميزين.

وخاض هازارد بقميص تشيلسي 352 مباراة بمختلف البطولات حيثُ 110 هدفاً وصنع 92 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق الأزرق.

- مدربون عاصرهم هازارد:

1- روبيرتو دي ماتيو: (مارس إلى نوفمبر 2012)

2- رافائيل بينتيز: (2012 - 2013)

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3- جوزيه مورينيو: (2013 - 2015)

4- جوس هيدينك: (2015 - 2016)

5- أنطونيو كونتي: (2016 - 2018)

6- ماوريسيو ساري: (2018 حتى الآن)

- ألقاب هازارد مع البلوز:

- الدوري الإنجليزي الممتاز (2)

- كأس الاتحاد الإنجليزي (مرة واحدة)

- كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (مرة واحدة)

- الدوري الأوروبي (2)