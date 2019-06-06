رياضة | نجم وسط ريال مدريد يثير الشكوك حول مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وسط ريال مدريد يثير الشكوك حول مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد داني سيبايوس، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، أن لديه خبرة كافية في منتخب اسبانيا تحت ال21، وأنه لاعب مهم بالنسبة للمنتخب.

وقال سيبايوس في حوار صحفي: "هذان العامان في مدريد جعلوني أفضل، لا أستطيع أن أقول ما سيحدث، لكنني بحاجة إلى دقائق".

وأضاف: "لقد تحدثت مع زيدان وكان واضحًا معي، في حالتي هذه، عامان في كرة القدم الأوروبية قاموا بتغيير حياتي وجعلوني اوقع مع ريال مدريد".

وواصل: "هدفي هو النجاح هنا، ولكني أفكر كثيرًا في المتابعة كواجب علي".

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وتابع: "الكلمات التي قلتها عن زيدان سابقا ربما لم تكن مناسبة".

وأكمل: "أنا طموح للغاية ، ولدي أربع سنوات أخرى في مدريد، هدفي هو النجاح في ريال مدريد وأعتقد أنني سقوم بذلك".

واختتم: "لن أخبرك بما قيل مع زيدان لأنه أمر خاص ، لكن في مرحلته الأولى وفي المرحلة هذه كان الأمر واضحًا للغاية".