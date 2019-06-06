رياضة | نجم وسط ريال مدريد يثير الشكوك حول مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وسط ريال مدريد يثير الشكوك حول مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سيبايوس في حوار صحفي: "هذان العامان في مدريد جعلوني أفضل، لا أستطيع أن أقول ما سيحدث، لكنني بحاجة إلى دقائق".
وأضاف: "لقد تحدثت مع زيدان وكان واضحًا معي، في حالتي هذه، عامان في كرة القدم الأوروبية قاموا بتغيير حياتي وجعلوني اوقع مع ريال مدريد".
وواصل: "هدفي هو النجاح هنا، ولكني أفكر كثيرًا في المتابعة كواجب علي".
وتابع: "الكلمات التي قلتها عن زيدان سابقا ربما لم تكن مناسبة".
وأكمل: "أنا طموح للغاية ، ولدي أربع سنوات أخرى في مدريد، هدفي هو النجاح في ريال مدريد وأعتقد أنني سقوم بذلك".
واختتم: "لن أخبرك بما قيل مع زيدان لأنه أمر خاص ، لكن في مرحلته الأولى وفي المرحلة هذه كان الأمر واضحًا للغاية".