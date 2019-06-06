رياضة | مفاجأة.. راموس يرفض صفقة ريال مدريد الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. راموس يرفض صفقة ريال مدريد الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكشفت وسائل اعلام اسبانية أن راموس لا يرحب بفكرة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، حيث يشك في فكرة استفادة الريال من انتدابه.

وأشارت أن راموس لم يحب عدم احترافية بوجبا في عدة مناسبات بجانب إمكانية حصوله على راتب عالي قد يضر بسلم الراوتب في النادي الملكي.

ويعتقد المدافع الأندلسي أن بوجبا لم يظهر في اللقاءات الكبيرة مع اليونايتد مثل مواجهة باريس سان جيرمان و برشلونة في دوري ابطال أوروبا.

ويهتم ريال مدريد بالتعاقد مع بول بوجبا في الميركاتو الصيفي بناءًا على رغبة زين الدين زيدان.