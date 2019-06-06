رياضة | نجم جديد يشعل صراعا مثيرا بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جديد يشعل صراعا مثيرا بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صراع بين ​برشلونة​ الإسباني وغريمه التقليدي ​ريال مدريد​ للفوز بخدمات ​اندرياس مارتن​ مهاجم قرطبة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الصفقة سوف تكلف خزينة البلوجرانا حوالي 4 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارتن قدم آداء مميزًا مع قرطبة مما جعله هدفًا لكبار الأندية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الملكي يرى أن مبلغ 4 مليون يورو مبالغ فيه بالنسبة للاعب شاب بدأ مسيرته في فريق الكاستيا وهي الميزة التي قربت اللاعب من برشلونة.

يذكر أن مارتن يلعب في مركز الوسط الهجومي، وخاض 32 مباراة وسجل 4 أهداف ويجيد اللعب بقدمه اليسرى.