رياضة | إسماعيل بانجورا يهاجم مدرب الرائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسماعيل بانجورا يهاجم مدرب الرائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الغيني إسماعيل بانجورا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مدربه الألباني هاسي، بسبب الأزمات التي نشبت بينهما مؤخرًا، والتي رحل على أثرها للباطن على سبيل الإعارة.

وقال بانجورا في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية : "تعامل هاسي الخطأ مع إصابتي، أضرني كثيرًا، حيث أمر الطبيب بأخذ دم من يدي وحقنه في الفخذ".

وتابع : "هاسي همش دوري في الفريق للإطاحة بي خارج صفوفه، وهو ماحدث عند انتقالي للباطن على سبيل الإعارة، وذلك لرغبته في الإستفادة المادية من الصفقات التي يجلبها للفريق السعودي.

واختتم تصريحاته قائلاً : "لدي معلومات عن فترة تدريب هاسي في أندية بلجيكا، مضيفًا أنه كان وكيلًا لتوظيف اللاعبين لأخذ نسبة، مثل اللاعبون الذي جلبهم للرائد في الإنتقالات الشتوية الماضية.