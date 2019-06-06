رياضة | خطأ فادح من صفقة برشلونة المنتظرة في مباراة هولندا وإنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ فادح من صفقة برشلونة المنتظرة في مباراة هولندا وإنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل منتخب إنجلترا الهدف الأول في شباك نظيره الهولندي في المباراة التي تجمعهما حاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتسبب ماتياس دي ليخت مدافع هولندا والمرشح بقوة للانضمام إلى برشلونة الإسباني، في خطأ فادح حين تدخل بشكل غريب على مهاجم إنجلترا ماركوس راشفورد، ليحتسبها حكم اللقاء ركلة جزاء.

وتمكن راشفورد من ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف لمنتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.