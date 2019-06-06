رياضة | أول تعليق من زميل ميسي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زميل ميسي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ​إيزيكل بالاسيوس نجم ريفر بليت الأرجنتيني عن عرضي​ كلا من آرسنال ​الإنجليزي و​ريال مدريد​ الإسباني الذان يطمحان لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بالاسيوس في تصريحات نقلها موقع ترابل فوتبول :" أنا فخور جدا لأن ناديين بحجم آرسنال وريال مدريد يرغبان في الحصول على خدماتي".

وأكد ترابل فوتبول أن بلاسيوس يمتلك في عقده 18 مليون يورو مع ريفر بليت وكان قريبا في يناير الماضي من الرحيل إلى ريال مدريد لكن إصابته عرقلت إتمام الصفقة بوقت قليل.