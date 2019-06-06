رياضة | "صحيفة": لابا كودجو يصل الإمارات للانضمام للعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحيفة": لابا كودجو يصل الإمارات للانضمام للعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إماراتية أن التوجولي لابا كودجو وصل إلى مقر نادي العين الإماراتي من أجل إتمام التعاقد، وإنهاء كافة تفاصيل الصفقة المنتظرة لزعيم الإمارات.

وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية عبر حسابها الرسمي "تويتر"، فإن لابا كودجو وصل العين لإتمام إجراءات التعاقد، قادما كلاعب حر من نهضة بركان المغربي

وسيكون تعاقد لابا كودجو مع العين الاماراتي بمثابة ضربة قوية لناديي الأهلي والزمالك اللذان يخططان لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.