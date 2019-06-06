رياضة | أبوريدة من فرنسا: استعداداتنا متواصلة لأفضل كأس أمم في تاريخ أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوريدة من فرنسا: استعداداتنا متواصلة لأفضل كأس أمم في تاريخ أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني ابوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي، أن استعدادات مصر متواصلة على قدم وساق لإستضافة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها يوم ٢١ من الشهر الجاري.

أضاف أبوريدة، على هامش حضوره اجتماعات لجان الاتحاد الدولي في فرنسا اليوم، أنه عقد جلسة مع النيجيري بينيك أماجو النائب الأول لرئيس الكاف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الاتحاد الأفريقي اليوم، وتم فيها التأكيد علي توافر كل عوامل نجاح البطولة من ملاعب وفنادق إقامة ووسائل إعاشة في ظل الدعم الكامل من مسئولي الدولة المصرية لخروج البطولة بشكل مشرف وسعيهم لتكون أفضل نسخة في تاريخ البطولة.

وأكد في الوقت ذاته أنه يتابع هاتفيا كل صغيرة وكبيرة مع مسئولي اللجنة المنظمة المحلية ومدير البطولة محمد فضل لحين عودته القاهرة السبت عقب انتهاء اجتماعات لجان فيفا وحضور افتتاح كأس العالم للسيدات بفرنسا.