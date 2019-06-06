رياضة | كازورلا وراموس يستعدان للمشاركة مع منتخب إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كازورلا وراموس يستعدان للمشاركة مع منتخب إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل المنتخب الإسباني ضيفا على منتخب جزر فاروه غدا الجمعة، في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، فيما يعود إليه 2 من أفضل نجومه.

وعاد سانتي كازورلا لصفوف الفريق بعد غياب 4 أعوام، فيما يعود سيرجيو راموس إلى الملاعب بعد غياب عن آخر 7 مباريات لفريقه ريال مدريد خلال الموسم المنقضي، بسبب معاناته من الإصابة في ربلة الساق (السمانة).

وسرقت عودة كازورلا، لاعب فياريال الإسباني لصفوف منتخب إسبانيا الأضواء، حيث يراها البعض ضربا من ضروب الخيال.

وتحدث كازورلا عن خبر استدعائه للفريق مرة أخرى قائلا "استغرق الأمر مني يومين لكي استوعب ذلك".

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واستدعى لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني كازورلا (34 عاما) للانضمام إلى تشكيلة الفريق من جديد، بعدما ظهر بشكل جيد للغاية مع فياريال طوال الموسم المنصرم، ونجح في تجنب الإصابة.

وكان صانع ألعاب فريق آرسنال الإنجليزي السابق يخشى من انتهاء مسيرته الرياضية، بعدما تعرض لمشاكل بالغة في كاحل القدم، تسببت في ابتعاده عن الملاعب لمدة 668 يوما.

وخضع كازورلا للعديد من العمليات الجراحية، حتى أنه خشى من فقدان جزء من ساقه في مرحلة ما، لكن فياريال منحه الفرصة للعودة إلى الملاعب من جديد عندما انضم إليه في الصيف الماضي ليستغلها على أحسن وجه.

ورغم إجراء الفريق للعديد من التغييرات الإدارية بسبب نتائجه المتعثرة لينجو بصعوبة بالغة من الهبوط للدرجة الثانية، لكنه كان نجم الفريق بلا منازع طوال الموسم المنقضي.