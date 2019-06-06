رياضة | الصفاقسي يطيح بالترجي ويضرب موعدا مع النجم بنهائي كأس تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يطيح بالترجي ويضرب موعدا مع النجم بنهائي كأس تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره الترجي، بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد التعادل بينهما في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "الطيب المهيري"، في إطار نصف نهائي كأس تونس.

وتقدم الترجي في النتيجة عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 61 من زمن المباراة، وأدرك فراس شواط التعادل سريعًا للصفاقسي في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية ولكن دون جدوى، ليطلق الحكم المصري أمين عمر صافرة نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح، التي أنتهت بفوز الصفاقسي بنتيجة 4/2.

وبتلك النتيجة تمكن نادي الصفاقسي من حجز مقعده في المباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع النجم الساحلي، الذي نجح في التغلب على الملعب القابسي في الدور ذاته بهدفين مقابل هدف.