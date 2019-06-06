اونلاين | Rashford Yalla مشاهدة مباراة انجلترا وهولندا yalla England في دوري الامم الاوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Rashford Yalla مشاهدة مباراة انجلترا وهولندا yalla England في دوري الامم الاوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة انجلترا ضد هولندا اليوم رابط بث مباشر يوتيوب، تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة العالمية مساء اليوم الخميس نحو أرضية ملعب أفونسكو أنريكي، حيث يلتقي منتخب هولندا نظيره منتخب إنجلترا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم.

بث مباشر مباراة انجلترا ضد هولندا

وتمكن المنتخب الإنجليزي من اعتلاء عرش صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية والتي تعتبر أيضا تصفيات مؤهلة ليورو 2020، وذلك بعد فوزه في مباراة الجولة الأخيرة على منتخب الجبل الأسود بنتيجة 5-1.

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مشاهدة مباراة هولندا ضد انجلترا

على الجانب الآخر لم تكن مجموعة المنتخب الهولندي بالسهلة إطلاقا، حيث ضمت كلا من فرنسا وألمانيا، واستطاعت الطواحين تصدر المجموعة بعد فوزها على فرنسا وتعادلها إيجابيا مع المنتخب الألماني.

رابط بث مباشر هولندا وانجلترا

ويسعى منتخب الأسود الثلاثة تحت قيادة ساوثجيت للوصول لنهائي البطولة أملا في تحقيق بطولة وذلك بعد الفشل في حصد كأس العالم 2018 بروسيا بعد الخروج من الدور نصف النهائي على يد كرواتيا.