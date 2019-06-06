اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة هولندا وانجلترا بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي .. مشاهدة مباراة هولندا وانجلترا بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب هولندا، نظيره منتخب إنجلترا اليوم الخميس في الساعة 8:45 مساءً في المباراة التي ستجمع المنتخبين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

Advertisements

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب هولندا، ومنتخب انجلترا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

وأعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة فريقه والتي ستخوض مباراته أمام منتخب هولندا، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.