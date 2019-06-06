الامارات | الجنيبي حكم فيديو في مباراة إيطاليا ومالي بمونديال الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي حكم فيديو في مباراة إيطاليا ومالي بمونديال الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي عمار الجنيبي ، حكما للفيديو الى جانب طاقم تحكيم أمريكي لمباراة إيطاليا ومالي المقررة غدا الجمعة ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليا في بولندا.

وشارك الجنيبي من قبل كحكم فيديو في هذه البطولة في أربع مباريات هي الأيكوادور واليابان وبولندا وتاهيتي ونيوزيلاند والنرويج فضلا عن مباراة السنغال ونيجيريا خلال مباريات دور الـ 16 التي انتهت بفوز السنغال.

ويعد عمار الجنيبي الذي يعتبر من المرشحين للوجود ضمن كأس العالم 2022 ، من الحكام المميزين في آسيا .