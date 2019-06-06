شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين النمسا وهولندا لمعسكر إعداد يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة خالد جلال، بين النمسا وهولندا لإقامة معسكر الإعداد المقبل، المقرر فى شهر يوليو المقبل، والذى سيستعد به المارد الأبيض للموسم الجديد.

ويأتى تفكير الجهاز الفنى وإدارة الكرة، برئاسة أمير مرتضى منصور، فى أى من النمسا وهولندا لاستضافة معسكر الإعداد باعتبارهما الأفضل والأنسب فى توقيت المعسكر فى يوليو المقبل، حيث استقرار عدد كبير من الفرق الأوروبية والعربية والخليجية على إقامة معسكراتها فى كل من النمسا وهولندا، الأمر الذى سيمنح الجهاز الفنى رفاهية اختيار أفضل التجارب الودية مع فرق كبيرة تناسب أهداف الأبيض خلال فترة الإعداد.

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور، رئيس النادى، جلسة ثلاثية تجمعه بـ«جلال» و«أمير»، المشرف على الكرة، لحسم العديد من الملفات الشائكة الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها ملف معسكر الإعداد والاستقرار على جميع الأمور والشروط الخاصة به وفقًا لرؤية إدارة الكرة والجهاز الفنى.

ويحسم «منصور»، خلال الجلسة المقررة خلال ساعات، ملف الصفقات الجديدة والتدعيمات الجديدة التى سيطلبها المدير الفنى للتحرك فيها مبكرًا، خصوصًا بعدما تعهد رئيس النادى بالتعاقد مع أى لاعب واستعادة أى لاعب مُعار يرغب «جلال» فى ضمه إلى قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

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ويُعد ملف الصفقات الجديدة وتدعيم صفوف الأبيض على رأس أولويات إدارة الكرة والجهاز الفنى لضم لاعبين جاهزين فنيًا وبدنيًا لتفادى تعرض الفريق لأى مأزق خلال مشواره سواء المحلى أو الأفريقى الموسم المقبل، حيث يولى مجلس الإدارة ملف الصفقات عناية واهتمامًا خاصًا، حيث سيكون الاختيار بعناية ودقة تامة فى ظل التدعيم فى أضيق الحدود فى ظل وجود لاعبين على أعلى مستوى بقائمة الفريق الراهنة ووجود بديل واثنين فى كل مركز، باستثناء مراكز وسط الملعب والهجوم والظهير الأيسر.

واستقر مجلس الإدارة والجهاز الفنى على تأجيل الحديث حاليًا عن ملف الراحلين لحين انتهاء الموسم والاطمئنان على منافسة الفريق على الدرع، خصوصًا أن الحديث الآن عن رحيل لاعبين سيؤثر سلبًا على أداء ومسيرة ونتائج الأبيض فى البطولة المحلية، التى باتت حياة أو موتًا للجميع داخل النادى، ما دفع «جلال» إلى إلغاء إجازة الجهاز المعاون فى العيد، ومواصلة الاجتماعات والتشاور للمرحلة المقبلة.

ويأتى ملف الاستعداد للمباريات الثلاث المتبقية فى الدورى والاطمئنان على المصابين كملف رابع على طاولة المجلس مع إدارة الكرة والجهاز الفنى الجديد، الذى تم اعتماده رسميًا وبدأ مهمته فى مباراة «الحدود» الأخيرة.

فى سياق متصل، طلب «جلال» من محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى، تسليمه آخر تقرير طبى مفصل عن حالة الثنائى الدولى التونسى فرجانى ساسى ومصطفى فتحى، حيث انتظم الأول فى التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده، فيما لا يزال الثانى يواصل تأهيله فى أحد المراكز المتخصصة بالخليج، حيث يرغب «جلال» فى معرفة موعد عودة الثنائى إلى المشاركة الفعلية فى المباريات مع الفريق لوضعهما ضمن حساباته فى المباريات الثلاث الأخيرة المتبقية فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والتى راهن «جلال» على الفوز بها للتتويج بدرع الدورى هذا الموسم.

فى شأن آخر، حذر المدير الفنى اللاعبين من زيادة الوزن خلال فترة الراحة السلبية، التى حصلوا عليها لمدة 10 أيام عقب مباراة الحرس الأخيرة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى الدورى، حيث أكد «جلال» أنه لن يتهاون مع أى لاعب ستثبت زيادة وزنه خلال الراحة، متوعدًا بتوقيع عقوبات مالية على كل كيلو زيادة فى وزن أى لاعب بالفريق، مؤكدًا أنه فضل منح اللاعبين راحة سلبية طويلة 10 أيام بعد موسم طويل وشاق عانى فيه اللاعبون الإجهاد وضغط وتلاحم المباريات، لذلك يجب ألا تأتى الراحة بأى آثار سلبية على اللاعبين، خصوصًا فى أوزانهم.