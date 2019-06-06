الاتحاد الدولي للملاكمة العربية يثمن استضافة المكلا بطولة العالم لملاكمة المحترفين

ثمن رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين الدكتور الهادي السديري جهود محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني لدعم استضافة مدينة المكلا لبطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين خلال الفترة من 28 – 29 يونيو الجاري. ووفق وكالة "سبأ" الرسمية عبر رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين عن تقديره لدعم المحافظ ومساندته لاحتضان البطولة ومتابعته للاستعدادات الجارية للاستضافة. ويشارك في بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين ١٠ ملاكمين من أشهر ابطال العالم في الملاكمة و٦ من الأبطال العرب، منهم ٣ ابطال يمنيين.

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