الصفاقسي يزيح الترجي ويتأهل إلى نهائي كأس تونس

تأهل نادي الصفاقسي مساء اليوم الخميس إلى نهائي كأس تونس، بعد فوزه على الترجي بركلات الترجيح (4-2)، في نصف نهائي المسابقة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بتعادل الفريقين 1-1، إذ كان الترجي المبادر بالتسجيل في الدقيقة 61 عن طريق طه ياسين الخنيسي، قبل أن يعيد فراس شواط الصفاقسي للقاء بهدف التعديل في الدقيقة 71.

منذ بداية الكلاسيكو دخل الفريقان أجواء نصف النهائي، وبحلول الدقيقة الثانية هدد الترجي مرمى الصفاقسي عن طريق أنيس البدري، لكن القائم الأيسر أنقذ فريق عاصمة الجنوب، الذي رد سريعًا في الدقيقة العاشرة عن طريق علاء المرزوقي، الذي أضاع الفرصة.



كما تصدت العارضة لتصويبة لاعب الصفاقسي الحبيب الوسلاتي في الدقيقة 15، قبل أن يتألق حارس الصفاقسي أيمن دحمان في الدقيقة 16 أمام تصويبة الليبي حمد الهوني .

وتواصل بحث الفريقين عن التهديف، حتى هز الترجي الشباك في الدقيقة 23 عن طريق أنيس البدري، لكن الحكم المصري أمين عمر ألغاه بعد راية من مساعده تحسين أبوالسادات، معلنًا عن وجود مخالفة.



وفي الدقيقة 42 تصدى حارس الترجي معز بن شريفية لتصويبة علاء المرزوقي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بعد فترة الاستراحة واصل الفريقان بحثهما عن التسجيل، فكان الترجي صاحب السبق، وسجل في الدقيقة 61 عن طريق طه ياسين الخنيسي، بتصويبة قوية غالط بها الحارس أيمن دحمان، لكن الصفاقسي لم ينتظر طويلًا للرد، وعادل النتيجة عبر فراس شواط الذي استغل هفوة فادحة في دفاع الترجي، وضعته وجهًا لوجه مع الحارس معز بن شريفية، في الدقيقة 71.

وبعد انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) لجأ الفريقان إلى حصتين إضافيتين، قبل أن يتجها إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح الصفاقسي بنتيجة (4-2).

وبذلك يضرب النادي الصفاقسي موعدًا هامًا في الدور النهائي لكأس تونس، مع النجم الساحلي الذي أزاح في وقت سابق الملعب القابسي، بعد أن انتصر عليه 2-1.