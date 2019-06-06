شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعتمد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة بعد مراجعتها وإجراء العديد من التعديلات الجوهرية عليها بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.

وتضمنت اللائحة الجديدة التي خضعت للتدقيق من قبل خبراء ومختصين وقانونيين معتمدين تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي تم اعتمادها بفئتين: إحداهما ذهبية والأخرى عادية كما تضمنت اللائحة تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته إلى جانب صلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد ضمن تشكيل مجالس الأندية بالاضافة إلى وضع مهام واضحة لأعضاء مجالس الإدارات التي تم تحديدها من خمسة إلى تسعة أعضاء (بما فيهم رئيس مجلس الإدارة).

وتأتي هذه الخطوة المهمة من الهيئة العامة للرياضة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة الحريصة على الارتقاء بمستوى الأندية الرياضية في المملكة وتطوير آلية العمل بها وتفعيل أجهزتها وتعزيز قواعد الحوكمة بما يضمن استمرار أداء الأندية لبرامجها وأنشطتها لتمثيل المملكة في المحافل الرياضية في المستويين القاري والدولي خير تمثيل وبما يعكس رقي وتطور الرياضة في المملكة.

هذا وقد تم إرفاق نسخة من اللائحة الجديدة التي تم نشرها عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للرياضة.